В России предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки
Матвиенко предложила ограничить семейную ипотеку регионом проживания заёмщика
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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила, чтобы программа «Семейная ипотека» была доступна гражданам только в регионе их официальной регистрации. По её словам, в 2024 году свыше половины семейной ипотеки пришлось на четыре региона — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом более 40% кредитов было оформлено вне региона проживания заемщиков.
«Считаем необходимым внести изменения в постановление правительства № 1711 от 2017 года, дополнив его требованием о выдаче льготной семейной ипотеки на приобретение или строительство жилья на территории субъекта, в котором зарегистрирован заёмщик», — отметила Матвиенко.
Если для обычной ипотечной программы россияне могут брать кредит в любом регионе, то льготная семейная ипотека должна быть ограничена территорией регистрации. Это поможет избежать спекуляций и инвестирования в недвижимость за пределами родного региона. Матвиенко отметила, что предложенные изменения позволят улучшать жилищные условия семей с детьми во всех регионах страны, стимулировать строительство и развитие территорий, а также замедлить процесс обезлюживания. Кроме того, это усилит рынок вторичного жилья, что сейчас также разрешено в рамках программы.
Ранее сообщалось, что в России планируется повысить федеральную выплату на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми — с нынешних 450 тысяч рублей до 900 тысяч. При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что несмотря на расширение материальной поддержки, необходимо продолжать работу по стимулированию рождаемости для сохранения демографической устойчивости страны.