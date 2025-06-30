В России предложили изменить условия выдачи семейной ипотеки

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила, чтобы программа «Семейная ипотека» была доступна гражданам только в регионе их официальной регистрации. По её словам, в 2024 году свыше половины семейной ипотеки пришлось на четыре региона — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом более 40% кредитов было оформлено вне региона проживания заемщиков.

«Считаем необходимым внести изменения в постановление правительства № 1711 от 2017 года, дополнив его требованием о выдаче льготной семейной ипотеки на приобретение или строительство жилья на территории субъекта, в котором зарегистрирован заёмщик», — отметила Матвиенко.

Если для обычной ипотечной программы россияне могут брать кредит в любом регионе, то льготная семейная ипотека должна быть ограничена территорией регистрации. Это поможет избежать спекуляций и инвестирования в недвижимость за пределами родного региона. Матвиенко отметила, что предложенные изменения позволят улучшать жилищные условия семей с детьми во всех регионах страны, стимулировать строительство и развитие территорий, а также замедлить процесс обезлюживания. Кроме того, это усилит рынок вторичного жилья, что сейчас также разрешено в рамках программы.