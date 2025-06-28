Двойной бонус: Многодетным семьям удвоят ипотечные выплаты

В России планируется увеличить размер федеральной выплаты на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми с нынешних 450 тысяч рублей до 900 тысяч. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА «Новости».

«У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребёнка выделяется определённая сумма денег на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей, теперь будет 900 тысяч рублей», — пояснил он.

Однако парламентарий отметил, что несмотря на расширение выплат, необходимо продолжать работу над стимулированием рождаемости, чтобы сохранить демографическую стабильность в стране.

При этом Аксаков выразил осторожность в отношении расширения количества льготных ипотечных программ, объяснив это тем, что снижение ставок для одной группы заёмщиков неизбежно ведёт к повышению расходов для остальных участников рынка. Он подчеркнул важность сбалансированного подхода без излишнего дробления льгот.

В настоящее время право на федеральную выплату до 450 тысяч рублей имеют семьи, в которых третий или последующий ребёнок появился на свет в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Новая инициатива позволит значительно повысить финансовую поддержку многодетных семей в вопросах жилищного обеспечения.