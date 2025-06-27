Власти готовят ипотеку для бойцов СВО: подробности и ограничения

Программа льготной ипотеки для участников специальной военной операции (СВО) может заработать уже в следующем году, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА «Новости».

«Есть поручение президента — проработать меры ипотечной поддержки для бойцов СВО. Сейчас вопрос изучается. Думаю, в итоге будет выработан какой-то конкретный вариант», — отметил он.

По словам депутата, ключевая задача — найти возможности для субсидирования процентных ставок в рамках бюджета.

«Всё упирается в то, сколько денег реально можно на это заложить», — указал парламентарий.

Аксаков уточнил, что в этом году запуск программы маловероятен: «Бюджетный процесс привязан к календарному году. Нужно всё просчитать, подготовить — реалистично говорить о запуске с 2026 года».

Также, по его словам, программа, скорее всего, не будет распространяться на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург: «Важно стимулировать расселение по всей стране, а не концентрироваться только в крупнейших агломерациях».

Ставка по такой ипотеке пока обсуждается и будет зависеть от финансовых возможностей государства, добавил глава комитета.