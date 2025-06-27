Власти готовят ипотеку для бойцов СВО: подробности и ограничения
Депутат Аксаков проанонсировал запуск ипотеки для участников СВО в 2026 году
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Программа льготной ипотеки для участников специальной военной операции (СВО) может заработать уже в следующем году, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА «Новости».
«Есть поручение президента — проработать меры ипотечной поддержки для бойцов СВО. Сейчас вопрос изучается. Думаю, в итоге будет выработан какой-то конкретный вариант», — отметил он.
По словам депутата, ключевая задача — найти возможности для субсидирования процентных ставок в рамках бюджета.
«Всё упирается в то, сколько денег реально можно на это заложить», — указал парламентарий.
Аксаков уточнил, что в этом году запуск программы маловероятен: «Бюджетный процесс привязан к календарному году. Нужно всё просчитать, подготовить — реалистично говорить о запуске с 2026 года».
Также, по его словам, программа, скорее всего, не будет распространяться на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург: «Важно стимулировать расселение по всей стране, а не концентрироваться только в крупнейших агломерациях».
Ставка по такой ипотеке пока обсуждается и будет зависеть от финансовых возможностей государства, добавил глава комитета.
Ранее президент России Владимир Путин поручил представить до 15 июня предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников СВО.