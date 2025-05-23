Путин приказал расширить льготную ипотеку для семей и участников СВО

Президент России Владимир Путин инициировал расширение программы льготной ипотеки. По итогам заседания Госсовета, посвящённого развитию жизненно важной инфраструктуры, глава государства предписал правительству разработать новые условия жилищного кредитования. Целевой аудиторией станут семьи с детьми до 14 лет и семьи участников специальной военной операции.

Документ на сайте Кремля обязывает Правительство РФ представить конкретные предложения по предоставлению ипотечных займов указанным категориям граждан. Важно отметить, что новые меры будут интегрированы в уже существующую семейную ипотечную программу.

Ключевая программа «Семейная ипотека» предлагает ставку в 6% годовых и будет доступна до 2030 года. Она охватывает приобретение жилья в новостройках или возведение частных домов. Однако на том же заседании президент предложил значительно расширить её охват, распространив льготный процент на вторичный рынок недвижимости, особенно в регионах с дефицитом нового строительства.