Слуцкий назвал процент по ипотеке настоящей «пропагандой чайлдфри»
Лидер ЛДПР Слуцкий: Процент по ипотеке — вот что сейчас пропаганда чайлдфри
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о резонансной дискуссии, вызванной слухами о возможной блокировке зарубежных сериалов, таких как «Гарри Поттер» и «Игра престолов», из-за якобы «пропаганды бездетности». Хотя Роскомнадзор опроверг эти сообщения, депутат Госдумы отметил, что подобные обсуждения указывают на реальные проблемы, влияющие на демографию.
Слуцкий подчеркнул, что падение рождаемости связано не с сериалами, а с экономическими трудностями.
«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а потому что люди не могут позволить себе купить жильё. С такими процентными ставками по ипотеке своя квартира или дом семьям с детьми просто недоступны. Процент по ипотеке — вот что сейчас пропаганда чайлдфри!», — заявил народный избранник.
Лидер ЛДПР напомнил, что партия последовательно выступает против деструктивных идей, включая идеологию бездетности, и в 2024 году поддержала соответствующий законопроект. Однако он предостерёг от чрезмерных ограничений. По его мнению, ключ к росту рождаемости — в повышении уровня жизни, доступном жилье и всесторонней поддержке семей.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года Минкультуры не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, где пропагандируется отказ от деторождения. Под запрет попадут ленты, создающие положительный образ бездетности. Также Роскомнадзор сможет блокировать онлайн-контент с похожим посылом. На этом фоне появилась версия, что под запрет могут попасть фильмы о «Гарри Поттере», а также сериалы «Игра престолов» и «Секс в большом городе». В этих картинах усмотрели пропаганду чайлдфри.