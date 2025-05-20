Слуцкий назвал процент по ипотеке настоящей «пропагандой чайлдфри»

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о резонансной дискуссии, вызванной слухами о возможной блокировке зарубежных сериалов, таких как «Гарри Поттер» и «Игра престолов», из-за якобы «пропаганды бездетности». Хотя Роскомнадзор опроверг эти сообщения, депутат Госдумы отметил, что подобные обсуждения указывают на реальные проблемы, влияющие на демографию.

Слуцкий подчеркнул, что падение рождаемости связано не с сериалами, а с экономическими трудностями.

«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а потому что люди не могут позволить себе купить жильё. С такими процентными ставками по ипотеке своя квартира или дом семьям с детьми просто недоступны. Процент по ипотеке — вот что сейчас пропаганда чайлдфри!», — заявил народный избранник.