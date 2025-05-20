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20 мая, 13:28

Слуцкий назвал процент по ипотеке настоящей «пропагандой чайлдфри»

Лидер ЛДПР Слуцкий: Процент по ипотеке — вот что сейчас пропаганда чайлдфри

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о резонансной дискуссии, вызванной слухами о возможной блокировке зарубежных сериалов, таких как «Гарри Поттер» и «Игра престолов», из-за якобы «пропаганды бездетности». Хотя Роскомнадзор опроверг эти сообщения, депутат Госдумы отметил, что подобные обсуждения указывают на реальные проблемы, влияющие на демографию.

Слуцкий подчеркнул, что падение рождаемости связано не с сериалами, а с экономическими трудностями.

«Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а потому что люди не могут позволить себе купить жильё. С такими процентными ставками по ипотеке своя квартира или дом семьям с детьми просто недоступны. Процент по ипотеке — вот что сейчас пропаганда чайлдфри!», — заявил народный избранник.

Лидер ЛДПР напомнил, что партия последовательно выступает против деструктивных идей, включая идеологию бездетности, и в 2024 году поддержала соответствующий законопроект. Однако он предостерёг от чрезмерных ограничений. По его мнению, ключ к росту рождаемости — в повышении уровня жизни, доступном жилье и всесторонней поддержке семей.

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Напомним, что с 1 сентября 2025 года Минкультуры не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, где пропагандируется отказ от деторождения. Под запрет попадут ленты, создающие положительный образ бездетности. Также Роскомнадзор сможет блокировать онлайн-контент с похожим посылом. На этом фоне появилась версия, что под запрет могут попасть фильмы о «Гарри Поттере», а также сериалы «Игра престолов» и «Секс в большом городе». В этих картинах усмотрели пропаганду чайлдфри.

Оксана Попова
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