Адвокат объяснил, почему фильмы про принявших целибат рыцарей не заблокируют за чайлдфри

С 1 сентября 2025 года Минкульт России прекратит выдачу прокатных удостоверений фильмам, в которых найдут признаки пропаганды чайлдфри — «отказа от деторождения». На этом фоне в медиа разгорелся спор — какие именно картины могут попасть под запрет. «Парламентская газета» упомянула «Секс в большом городе», «Игру престолов» и «Гарри Поттера».

Адвокат Саид Ярахмедов в разговоре с «Постньюс» успокоил поклонников: соблюдение обета безбрачия, как у Бриенны или членов Ночного дозора из «Игры престолов», не считается пропагандой чайлдфри. Но вот к фильмам, где бездетность показана как положительный выбор, могут быть вопросы.

По словам эксперта, каждую ленту будут оценивать индивидуально. Претензии возможны, если в сюжете прямо или косвенно одобряется отказ от родительства — особенно если это подаётся как социальная норма.