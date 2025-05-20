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20 мая, 11:35

Адвокат объяснил, почему фильмы про принявших целибат рыцарей не заблокируют за чайлдфри

Адвокат Ярахмедов: Целибат в «Игре престолов» не считается пропагандой чайлдфри

Обложка © Wikipedia / HBO

Обложка © Wikipedia / HBO

С 1 сентября 2025 года Минкульт России прекратит выдачу прокатных удостоверений фильмам, в которых найдут признаки пропаганды чайлдфри — «отказа от деторождения». На этом фоне в медиа разгорелся спор — какие именно картины могут попасть под запрет. «Парламентская газета» упомянула «Секс в большом городе», «Игру престолов» и «Гарри Поттера».

Адвокат Саид Ярахмедов в разговоре с «Постньюс» успокоил поклонников: соблюдение обета безбрачия, как у Бриенны или членов Ночного дозора из «Игры престолов», не считается пропагандой чайлдфри. Но вот к фильмам, где бездетность показана как положительный выбор, могут быть вопросы.

По словам эксперта, каждую ленту будут оценивать индивидуально. Претензии возможны, если в сюжете прямо или косвенно одобряется отказ от родительства — особенно если это подаётся как социальная норма.

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Напомним, что с 1 сентября 2025 года Минкультуры не будет выдавать прокатные удостоверения фильмам, где пропагандируется отказ от деторождения. Под запрет попадут ленты, создающие положительный образ бездетности. Также Роскомнадзор сможет блокировать онлайн-контент с похожим посылом.

Милена Скрипальщикова
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