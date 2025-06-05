В России обрушились выдачи сельской ипотеки

В России резко снизился объём выдачи сельской ипотеки, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Форума тружеников села. По её словам, проблема началась ещё осенью 2024 года, когда у банков стали иссякать лимиты, а окончательно цифры просели после изменений в правилах программы.

«Не так давно правительство изменило условия выдачи сельской ипотеки, она стала более адресной и точечной. Идея, по существу, правильная, но после этих нововведений объёмы выдачи сельской ипотеки, можно сказать, рухнули», — заявила Матвиенко.

Новая система сельской ипотеки, нацеленная на поддержку только действительно нуждающихся, привела к значительному падению объемов кредитования. Матвиенко считает, что необходимо пересмотреть программу и сделать её более эффективной, учитывая финансовые возможности, иначе села столкнутся с оттоком молодёжи и нехваткой строителей.