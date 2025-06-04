«2 млн за квадрат»: Названа стоимость жилья в Москве с учётом ипотеки

В эпоху высоких ставок по рыночной ипотеке, стоимость жилья в Москве, купленного в кредит, взлетает до небес. По расчетам «РБК Недвижимость», с учётом всех выплат цена квадратного метра может достигать почти двух млн рублей. Это очень дорого даже для Москвы с её исходно дорогой недвижимостью.

Один «квадрат» вторичного жилья в Москве с ипотекой дорожает в 5,7 раза, достигая почти 2 млн руб., против 345,3 тыс. руб. без кредита. Сумма переплаты настолько велика, что за неё можно было бы купить элитную квартиру (средняя цена 1,54 млн руб. за кв.м), или квартиру в центре вчетверо большей площади.

Аналогичная ситуация и с новостройками: ипотечный «квадрат» в среднем обойдется в 1,8 млн руб., что в 5,6 раза больше изначальных 313,1 тыс. руб. Этого хватило бы на премиум-класс (1,16 млн руб. за кв.м). Семейная ипотека делает «квадрат» дешевле, поднимая его стоимость лишь до 557 тыс. руб., но она доступна только для новостроек.

«Оптимальный срок погашения ипотечного кредита при нынешних ставках — не более семи лет. В этом случае с учётом переплаты цена квадратного метра при тех же параметрах ипотеки будет в 2,9 раза меньше сумм, получающихся при длительном кредите», — советует заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова.

Покупатели также рассчитывают на досрочное погашение за счёт продажи имеющегося жилья или на рефинансирование в будущем, когда ставки снизятся. Однако когда это произойдёт, пока неизвестно.

«Если ситуация не изменится, тренд на развитие альтернативных вариантов покупки недвижимости продолжит набирать обороты… будут активнее применяться рассрочки от собственников… Появления новых способов стимулирования спроса следует ожидать и в сегменте новостроек», — прогнозирует Решетникова.

