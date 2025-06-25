Экономист объяснил, почему обнуление ставки по семейной ипотеке не решит жилищный вопрос

Предложения лидера «Справедливой России» Сергея Миронова и главы ЛДПР Леонида Слуцкого о снижении ставок по семейной ипотеке не решат жилищный вопрос. Такое мнение в разговоре с «Постньюс» выразил экономист Олег Качалов.

Ранее Слуцкий предложил установить нулевую ставку для семей с тремя и более детьми, а Миронов — снизить базовую ставку до 3%. Сейчас она равна 6% при базовом взносе 20%.

Качалов указывает, что текущие субсидии уже создают банкам сверхприбыль, так как государство мгновенно компенсирует разрыв между рыночной и льготной ставкой. Он охарактеризовал эту схему как «круговорот денег от ЦБ через банки обратно в ЦБ».

Экономист подчеркнул, что вопрос снижения ставки неотделим от двух других факторов: объёма финансирования и лимитов стоимости жилья. Для обеспечения семей трёхкомнатными квартирами, по его оценкам, требуется не менее 3 трлн рублей. Однако действующий региональный лимит в 6 млн рублей позволяет приобрести лишь однокомнатную квартиру.

Качалов убеждён, что для реального эффекта необходимо повысить лимиты до 15 млн рублей и гарантировать достаточное бюджетное финансирование. Без этих мер, предупредил он, даже самые правильные инициативы не решат жилищную проблему.