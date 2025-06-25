Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 07:59

Слуцкий предложил обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных россиян

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей. Копия документа есть в распоряжении Life.ru.

В обращении парламентария подчеркивается, что даже ставка 6% и первоначальный взнос от 20% затрудняют покупку жилья, несмотря на действующие льготы и маткапитал. Слуцкий предлагает установить дифференцированную ставку: 6% для семей с одним ребенком, 3% — с двумя, и 0% — для семей с тремя и более детьми. По его мнению, это станет стимулом для рождения третьего и последующих детей и повысит доступность жилья для многодетных.

Выплату на погашение ипотеки для многодетных могут увеличить до 900 тысяч рублей
Выплату на погашение ипотеки для многодетных могут увеличить до 900 тысяч рублей

«Главное — чтобы русских в стране становилось больше. Уже есть небольшие сдвиги: число многодетных семей выросло с 2,4 до 2,65 миллиона. Но эту тенденцию нужно усиливать», — заявил Слуцкий.

Он также отметил необходимость развития малоэтажной застройки с социальной инфраструктурой. Только в комплексе эти меры, по его словам, помогут улучшить демографическую ситуацию.

Как наши бабушки решали жилищный вопрос: 5 советских лайфхаков, которые сегодня кажутся фантастикой
Как наши бабушки решали жилищный вопрос: 5 советских лайфхаков, которые сегодня кажутся фантастикой

Ранее Life.ru сообщал об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля 2025 года. Выяснилось, что теперь льготные условия начнут распространяться на вторичное жильё. Кроме того, россиянам объяснили, как воспользоваться льготными ипотеками под 2% и 3%.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Госдума
  • лдпр
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar