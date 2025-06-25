Слуцкий предложил обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных россиян

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных семей. Копия документа есть в распоряжении Life.ru.

В обращении парламентария подчеркивается, что даже ставка 6% и первоначальный взнос от 20% затрудняют покупку жилья, несмотря на действующие льготы и маткапитал. Слуцкий предлагает установить дифференцированную ставку: 6% для семей с одним ребенком, 3% — с двумя, и 0% — для семей с тремя и более детьми. По его мнению, это станет стимулом для рождения третьего и последующих детей и повысит доступность жилья для многодетных.

«Главное — чтобы русских в стране становилось больше. Уже есть небольшие сдвиги: число многодетных семей выросло с 2,4 до 2,65 миллиона. Но эту тенденцию нужно усиливать», — заявил Слуцкий.