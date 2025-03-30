Россиянам рассказали об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 года семейная ипотека позволит брать жильё на вторичном рынке. Руководитель юридического направления компании Yang Consult Дмитрий Ефимов отметил позитивный, но экспериментальный характер изменений. Также он сообщил в беседе с РИА «Новости», что программу будут дорабатывать с учётом особенностей регионов.

«С самого начала функционирования семейная ипотека претерпела множество видоизменений, самые свежие из них вступают в силу с 1 апреля 2025 года», — подчеркнул Ефимов.

Этот шаг, по словам специалиста, демонстрирует внимание к россиянам. Программа будет претерпевать изменения и корректироваться с учётом региональных особенностей.

Также по словам Ефимова, несмотря на то, что семейная ипотека теперь распространяется на вторичное жилье, есть некоторые ограничения. Программа заработает в городах, где ведётся строительство не более двух домов. Это позволит воспользоваться льготой жителям регионов с небольшим числом новостроек. Также обозначен ряд требований к «вторичке»: в том числе возраст до 20 лет, не аварийное состояние, покупка не у взаимозависимых лиц. Ставка 6% годовых сохраняется, но банки могут её корректировать в меньшую сторону.

Ефимов напомнил об условиях семейной ипотеки: она доступна семьям с детьми до 6 лет (хотя бы один ребенок), с двумя и более детьми до 18 лет, или с ребёнком-инвалидом до 18 лет. При этом в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях семейная ипотека распространяется только на новостройки, «вторичка» исключена.