Силуанов заявил, что лимиты на семейную ипотеку отменены

Министерство финансов поставило банкам средства, чтобы не было провалов в выдаче льготных семейных ипотек. На данный момент какие-либо лимиты отсутствуют. С таким заявлением выступил глава ведомства Антон Силуанов в беседе с репортёром Павлом Зарубиным.

Силуанов про семейную ипотеку. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Был период, когда у банков не было денег, давать льготную ипотеку. Мы это всё решили. <...> Лимитов нет! Деньги на семейную ипотеку будут в полном объёме» — сказал Силуанов.