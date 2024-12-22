Силуанов заявил, что лимиты на семейную ипотеку отменены
Министерство финансов поставило банкам средства, чтобы не было провалов в выдаче льготных семейных ипотек. На данный момент какие-либо лимиты отсутствуют. С таким заявлением выступил глава ведомства Антон Силуанов в беседе с репортёром Павлом Зарубиным.
Силуанов про семейную ипотеку. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Был период, когда у банков не было денег, давать льготную ипотеку. Мы это всё решили. <...> Лимитов нет! Деньги на семейную ипотеку будут в полном объёме» — сказал Силуанов.
Напомним, программа «Семейная ипотека» позволяет получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома с годовой ставкой 6%. В ходе прямой линии супруги из Краснодара пожаловались на нежелание банков выдавать семейную ипотеку, а президент назвал безобразием инциденты, когда семьи не могут взять положенный им льготный кредит, и заявил, что лимитов по семейной ипотеке быть не должно. Вскоре после этого Минфин пообещал отменить ограничения.
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