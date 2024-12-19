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19 декабря, 14:52

Минфин отменит лимиты по семейной ипотеке после прямой линии Путина

Минфин РФ исключит из льготной семейной ипотеки так называемые лимиты — техническую величину, определяющую объём кредитов, которые банки могут выдать в рамках программы. Соответствующие изменения ведомство подготовило после прямой линии президента РФ Владимира Путина, где затрагивалась эта проблема.

«С учётом поручения президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что уже в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решён.

Пособия, льготы и семейная ипотека. Что изменится после прямой линии с президентом
Пособия, льготы и семейная ипотека. Что изменится после прямой линии с президентом

Напомним, что программа «Семейная ипотека» позволяет взять кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома с годовой ставкой 6%. В ходе прямой линии супруги из Краснодара пожаловались на нежелание банков оформлять семейную ипотеку, а президент назвал безобразием случаи, когда семьи не могут взять положенный им льготный кредит, и заявил, что лимитов по семейной ипотеке быть не должно.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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