Минфин отменит лимиты по семейной ипотеке после прямой линии Путина

Минфин РФ исключит из льготной семейной ипотеки так называемые лимиты — техническую величину, определяющую объём кредитов, которые банки могут выдать в рамках программы. Соответствующие изменения ведомство подготовило после прямой линии президента РФ Владимира Путина, где затрагивалась эта проблема.

«С учётом поручения президента РФ по итогам прямой линии, Минфин России подготовит изменения в правила семейной ипотеки, чтобы исключить из программы механизм лимитов», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что уже в декабре вопрос с преждевременным исчерпанием лимитов в отдельных банках уже решён.