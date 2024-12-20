Хуснуллин объяснил, кто сможет купить вторичку в ипотеку под 6%

В Москве и Санкт-Петербурге жители не смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% на покупку вторичного жилья, так как программа касается только населённых пунктов, где строится слишком мало домов. Об этом зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин объяснил корреспонденту кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Я объясняю, что сказал президент. В городах и населённых пунктах, где жильё либо не строится, либо строится мало. Москва к таким не относится. [Петербург] тоже», — ответил чиновник на просьбу разъяснить, почему программа не будет распространяться на эти города.