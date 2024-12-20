Путин предложил распространить семейную ипотеку на вторичку в ряде городов и сёл

Президент РФ Владимир Путин заявил, что программа «Семейная ипотека» под 6% должна остаться в России, и предложил распространить её на вторичку в населённых пунктах, где почти не строится новое жильё.

«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить, без всяких изъятий», — сказал глава государства на заседании Госсовета. — «Но я считаю, что можно добавить ещё одну новацию. Я считаю, что можно разрешить семьям приобретать жильё под льготную ставку 6% и на вторичном рынке».

Он предложил распространить такую меру на населённые пункты, где практически не строится новое жильё.