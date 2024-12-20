Путин предложил распространить семейную ипотеку на вторичку в ряде городов и сёл
Президент РФ Владимир Путин заявил, что программа «Семейная ипотека» под 6% должна остаться в России, и предложил распространить её на вторичку в населённых пунктах, где почти не строится новое жильё.
«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить, без всяких изъятий», — сказал глава государства на заседании Госсовета. — «Но я считаю, что можно добавить ещё одну новацию. Я считаю, что можно разрешить семьям приобретать жильё под льготную ставку 6% и на вторичном рынке».
Он предложил распространить такую меру на населённые пункты, где практически не строится новое жильё.
Напомним, что программа «Семейная ипотека» позволяет взять кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома с годовой ставкой 6%. Накануне в ходе прямой линии супруги из Краснодара пожаловались президенту на нежелание банков оформлять семейную ипотеку. Путин назвал безобразием случаи, когда семьи не могут взять положенный им льготный кредит, и заявил, что лимитов по семейной ипотеке быть не должно.