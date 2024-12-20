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Регион
20 декабря, 14:29

Путин предложил распространить семейную ипотеку на вторичку в ряде городов и сёл

Президент РФ Владимир Путин заявил, что программа «Семейная ипотека» под 6% должна остаться в России, и предложил распространить её на вторичку в населённых пунктах, где почти не строится новое жильё.

«Людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6%. Мы договаривались с правительством, я прошу ее оставить, без всяких изъятий», — сказал глава государства на заседании Госсовета. — «Но я считаю, что можно добавить ещё одну новацию. Я считаю, что можно разрешить семьям приобретать жильё под льготную ставку 6% и на вторичном рынке».

Минфин отменит лимиты по семейной ипотеке после прямой линии Путина
Минфин отменит лимиты по семейной ипотеке после прямой линии Путина

Он предложил распространить такую меру на населённые пункты, где практически не строится новое жильё.

Напомним, что программа «Семейная ипотека» позволяет взять кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома с годовой ставкой 6%. Накануне в ходе прямой линии супруги из Краснодара пожаловались президенту на нежелание банков оформлять семейную ипотеку. Путин назвал безобразием случаи, когда семьи не могут взять положенный им льготный кредит, и заявил, что лимитов по семейной ипотеке быть не должно.

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Александра Вишнякова
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