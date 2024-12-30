Стало известно, сколько россиян готовы создать семью ради льготной ипотеки

Почти каждый десятый житель России (9%) в возрасте от 18 до 50 лет задумался о создании семьи и рождении ребёнка ради получения семейной ипотеки под 6% годовых. Об этом свидетельствуют данные опроса, появившиеся в распоряжении «Газеты.ru».