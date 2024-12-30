Стало известно, сколько россиян готовы создать семью ради льготной ипотеки
Почти 10% россиян хотят завести семью ради льготной семейной ипотеки под 6%
Почти каждый десятый житель России (9%) в возрасте от 18 до 50 лет задумался о создании семьи и рождении ребёнка ради получения семейной ипотеки под 6% годовых. Об этом свидетельствуют данные опроса, появившиеся в распоряжении «Газеты.ru».
Кроме того, стало известно, что 57% респондентов планируют воспользоваться семейной ипотекой в 2025 году. Ещё 24% рассчитывают на другие льготные программы по покупке жилья. 19% россиян уже оформили семейную ипотеку в 2024 году.
В декабре 2024 года банки приостановили выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. Одна из семей даже пожаловалась президенту России Владимиру Путину. Молодые люди заявили, что банки усложняют процесс выдачи кредита, требуя от заёмщиков первоначальных взносов в размере от 20% до 50% стоимости жилья и увеличивая процентную ставку с 6% до 13%. Путин в ходе большой пресс-конференции назвал сложившуюся ситуацию «безобразием» и потребовал от правительства обеспечить достаточный объём субсидий для россиян. Глава Минфина Антон Силуанов заверил, что в 2025 году проблем с выдачей семейной ипотеки больше не будет.