Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 декабря, 11:15

Молодая семья из Краснодара получила ипотеку под 6% после жалобы Путину

Виктория и Сергей Пархоменко. Обложка © Life.ru

Виктория и Сергей Пархоменко. Обложка © Life.ru

Молодая семья из Краснодарского края, обратившаяся на прямой линии к президенту России Владимиру Путину, получила ипотеку под 6%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сергей Пархоменко из Краснодара и его жена Виктория пожаловались президенту на сложности с получением семейной ипотеки. Они выразили недовольство тем, что банки усложняют процесс получения кредита из-за высоких первоначальных взносов — от 20% до 50% — и предложений, которые увеличивают процентную ставку до 13%.

Путин тогда назвал ситуацию с лимитами на семейную ипотеку как «безобразие» и потребовал от правительства обеспечить достаточный объём субсидий для программы льготной ипотеки. После этого к семейству Пархоменко обратились представители местных властей и банков, и через короткое время супруги смогли получить ипотеку на приемлемых условиях.

«Уже взяли под 6%, всё отлично», — поделился Сергей с журналистами.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин напомнил о поручении Путина сохранить семейную ипотеку под 6% и потребовал оперативно снять лимиты на её выдачу. Он также отметил, что ипотеку необходимо расширить, дав людям возможность приобретать жильё и на вторичном рынке.

Хуснуллин объяснил, кто сможет купить вторичку в ипотеку под 6%
Хуснуллин объяснил, кто сможет купить вторичку в ипотеку под 6%
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Путин
  • Прямая линия с Путиным
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar