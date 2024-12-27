Молодая семья из Краснодара получила ипотеку под 6% после жалобы Путину
Виктория и Сергей Пархоменко. Обложка © Life.ru
Молодая семья из Краснодарского края, обратившаяся на прямой линии к президенту России Владимиру Путину, получила ипотеку под 6%. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сергей Пархоменко из Краснодара и его жена Виктория пожаловались президенту на сложности с получением семейной ипотеки. Они выразили недовольство тем, что банки усложняют процесс получения кредита из-за высоких первоначальных взносов — от 20% до 50% — и предложений, которые увеличивают процентную ставку до 13%.
Путин тогда назвал ситуацию с лимитами на семейную ипотеку как «безобразие» и потребовал от правительства обеспечить достаточный объём субсидий для программы льготной ипотеки. После этого к семейству Пархоменко обратились представители местных властей и банков, и через короткое время супруги смогли получить ипотеку на приемлемых условиях.
«Уже взяли под 6%, всё отлично», — поделился Сергей с журналистами.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин напомнил о поручении Путина сохранить семейную ипотеку под 6% и потребовал оперативно снять лимиты на её выдачу. Он также отметил, что ипотеку необходимо расширить, дав людям возможность приобретать жильё и на вторичном рынке.