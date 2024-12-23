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23 декабря, 14:06

Мишустин призвал оперативно снять лимиты на семейную ипотеку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил о поручении президента России Владимира Путина сохранить семейную ипотеку под 6% и потребовал оперативно снять лимиты на её выдачу. Он также отметил, что ипотеку необходимо расширить, дав людям возможность приобретать жильё и на вторичном рынке, прежде всего там, где возведение новостроек практически не ведётся.

«Продолжится поддержка родителей, воспитывающих детей, с разрешением жилищных проблем», — заверил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Глава кабинета министров поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину определить чёткие критерии населённых пунктов, где новостроек практически нет, и решить вопрос с лимитами по этой программе. Мишустин также обратился к министру финансов Антону Силуанову, попросив решить эту проблему вместе с Хуснуллиным.

«Президент особо подчеркнул необходимость устранить лимиты, Марат Шакирзянович, надо это оперативно сделать», — заявил премьер.

Хуснуллин объяснил, кто сможет купить вторичку в ипотеку под 6%
Хуснуллин объяснил, кто сможет купить вторичку в ипотеку под 6%

Ранее Силуанов заявил, что лимиты на семейную ипотеку были отменены. Министерство финансов поставило банкам средства, чтобы не было провалов в выдаче льготных ипотек. Напомним, данная программа позволяет получить кредит на покупку квартиры в новостройке или строительство дома с годовой ставкой 6%.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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