Мишустин призвал оперативно снять лимиты на семейную ипотеку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил о поручении президента России Владимира Путина сохранить семейную ипотеку под 6% и потребовал оперативно снять лимиты на её выдачу. Он также отметил, что ипотеку необходимо расширить, дав людям возможность приобретать жильё и на вторичном рынке, прежде всего там, где возведение новостроек практически не ведётся.

«Продолжится поддержка родителей, воспитывающих детей, с разрешением жилищных проблем», — заверил председатель правительства на совещании с вице-премьерами.

Глава кабинета министров поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину определить чёткие критерии населённых пунктов, где новостроек практически нет, и решить вопрос с лимитами по этой программе. Мишустин также обратился к министру финансов Антону Силуанову, попросив решить эту проблему вместе с Хуснуллиным.

«Президент особо подчеркнул необходимость устранить лимиты, Марат Шакирзянович, надо это оперативно сделать», — заявил премьер.