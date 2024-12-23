Путин объяснил, что позволило выйти на рекордные объёмы строительства жилья
Путин: Выйти на рекордные объёмы строительства жилья позволила льготная ипотека
Благодаря льготной ипотеке в России удалось достичь рекордных темпов строительства жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«Если взять субсидирование ипотеки, то, в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объёмы ввода жилья», — подчеркнул лидер РФ.
Путин добавил, что кредитование реального сектора, промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства — важный фактор уверенной экономической динамики, создания рабочих мест и увеличения инвестиций. При этом речь идёт и о бизнесе, который только начинает развиваться. Правительство реализует несколько программ поддержки кредитования, которые прежде всего предусматривают субсидирование процентных ставок. Льготные кредиты уже занимают в банковском портфеле около 16% (более 17 трлн рублей, из которых свыше 10 млн приходится на льготную ипотеку). Также глава государства отметил влияние доступа к льготным кредитам на рост выпуска сельскохозяйственной продукции.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что программа «Семейная ипотека» под 6% должна остаться в России, и предложил распространить её на вторичку в населённых пунктах, где почти не строится новое жильё. Соответственно в Москве и Петербурге это правило действовать не будет.
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