Путин объяснил, что позволило выйти на рекордные объёмы строительства жилья

«Если взять субсидирование ипотеки, то, в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объёмы ввода жилья», — подчеркнул лидер РФ.

Путин добавил, что кредитование реального сектора, промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства — важный фактор уверенной экономической динамики, создания рабочих мест и увеличения инвестиций. При этом речь идёт и о бизнесе, который только начинает развиваться. Правительство реализует несколько программ поддержки кредитования, которые прежде всего предусматривают субсидирование процентных ставок. Льготные кредиты уже занимают в банковском портфеле около 16% (более 17 трлн рублей, из которых свыше 10 млн приходится на льготную ипотеку). Также глава государства отметил влияние доступа к льготным кредитам на рост выпуска сельскохозяйственной продукции.