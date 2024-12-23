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23 декабря, 14:27

Путин объяснил, что позволило выйти на рекордные объёмы строительства жилья

Путин: Выйти на рекордные объёмы строительства жилья позволила льготная ипотека

Благодаря льготной ипотеке в России удалось достичь рекордных темпов строительства жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Если взять субсидирование ипотеки, то, в том числе с помощью этого инструмента сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, а наш строительный комплекс вышел на рекордные объёмы ввода жилья», — подчеркнул лидер РФ.

Путин добавил, что кредитование реального сектора, промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства — важный фактор уверенной экономической динамики, создания рабочих мест и увеличения инвестиций. При этом речь идёт и о бизнесе, который только начинает развиваться. Правительство реализует несколько программ поддержки кредитования, которые прежде всего предусматривают субсидирование процентных ставок. Льготные кредиты уже занимают в банковском портфеле около 16% (более 17 трлн рублей, из которых свыше 10 млн приходится на льготную ипотеку). Также глава государства отметил влияние доступа к льготным кредитам на рост выпуска сельскохозяйственной продукции.

Мишустин призвал оперативно снять лимиты на семейную ипотеку
Мишустин призвал оперативно снять лимиты на семейную ипотеку

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что программа «Семейная ипотека» под 6% должна остаться в России, и предложил распространить её на вторичку в населённых пунктах, где почти не строится новое жильё. Соответственно в Москве и Петербурге это правило действовать не будет.

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Shutterstock / FOTODOM / AlexSky120

Никита Никонов
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