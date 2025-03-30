Россиянам объяснили, как воспользоваться льготными ипотеками под 2% и 3%

В России до сих пор действует ипотека сроком до 25 лет под 3% годовых. Льготные условия кредитования положены желающим прибрести загородную недвижимость, расположенную на территории сельских поселений, посёлков и малых городов с населением не более 50 тысяч человек. Об этом рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова.

Кроме того, как подчеркнула доктор экономических наук, у россиян в 2025 году есть возможность воспользоваться Арктической или Дальневосточной ипотекой с максимальным сроком кредитования до 20 лет и ставкой под 2%. Если внести 20% первоначального взноса, то можно рассчитывать на сумму от 300 тысяч до девяти миллионов рублей.