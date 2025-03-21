Россиянам рассказали, где можно взять льготную ипотеку в 2025 году

«В него вошёл 901 населённый пункт, где на начало 2025 года, по данным портала наш.дом.pф, строилось два и менее многоквартирных домов», — сказали в компании.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 апреля в России вводятся новые условия для получения семейной ипотеки на покупки жилья на вторичном рынке. По новым правилам, ипотеку можно будет получить в регионах с низким уровнем жилищного строительства, где строится не более двух домов. Семьи с детьми до шести лет смогут оформить кредит под ставку до 6% годовых, но воспользоваться этой мерой можно будет только один раз.