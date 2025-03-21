Россиянам рассказали, где можно взять льготную ипотеку в 2025 году
Дом.рф: Льготная ипотека на вторичку коснётся 901 города России
Россиянам рассказали, в каких городах можно будет получить семейную ипотеку на квартиру вторичного рынка. Список населённых пунктов приводит госкомпания Дом.рф.
«В него вошёл 901 населённый пункт, где на начало 2025 года, по данным портала наш.дом.pф, строилось два и менее многоквартирных домов», — сказали в компании.
В числе городов со льготной ипотекой Воркута, Норильск, Тында, Кяхта, Гусиноозерск, Прохладный, Медвежьегорск, Иннополис, Геленджик и др. Программа начнёт действовать уже с 1 апреля.
Ранее Life.ru сообщал, что с 1 апреля в России вводятся новые условия для получения семейной ипотеки на покупки жилья на вторичном рынке. По новым правилам, ипотеку можно будет получить в регионах с низким уровнем жилищного строительства, где строится не более двух домов. Семьи с детьми до шести лет смогут оформить кредит под ставку до 6% годовых, но воспользоваться этой мерой можно будет только один раз.
Shutterstock / FOTODOM / Billion Photos