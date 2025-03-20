Список городов, где вводится льготная ипотека на вторичку, опубликуют 1 апреля
Мутко: Города с доступной вторичной льготной ипотекой станут известны 1 апреля
Список городов, где будет доступна льготная ипотека на вторичное жильё, опубликуют уже 1 апреля. Такое заявление сделал глава ДОМ.РФ Виталий Мутко, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева.
Мутко о подготовке списка городов с доступной льготной ипотекой по вторичке. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Он пояснил, что приобрести жильё, оформив «смешной» процент удастся в населённых пунктах, где строится не более двух домов. Поэтому очевидно, Москву в данном перечне ждать не стоит. Однако Мутко заверил, что в данный список всё же попадёт не менее тысячи российских городов.
Ранее Life.ru сообщал, что с 1 апреля в России вводятся новые условия для получения семейной ипотеки на покупки жилья на вторичном рынке. По новым правилам, ипотеку можно будет получить в регионах с низким уровнем жилищного строительства, где строится не более двух домов. Семьи с детьми до шести лет смогут оформить кредит под ставку до 6% годовых, но воспользоваться этой мерой можно будет только один раз.
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