Список городов, где вводится льготная ипотека на вторичку, опубликуют 1 апреля

Он пояснил, что приобрести жильё, оформив «смешной» процент удастся в населённых пунктах, где строится не более двух домов. Поэтому очевидно, Москву в данном перечне ждать не стоит. Однако Мутко заверил, что в данный список всё же попадёт не менее тысячи российских городов.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 апреля в России вводятся новые условия для получения семейной ипотеки на покупки жилья на вторичном рынке. По новым правилам, ипотеку можно будет получить в регионах с низким уровнем жилищного строительства, где строится не более двух домов. Семьи с детьми до шести лет смогут оформить кредит под ставку до 6% годовых, но воспользоваться этой мерой можно будет только один раз.