Семейную ипотеку распространили на вторичку в ряде российских городов

С 1 апреля в России вводятся новые условия для получения семейной ипотеки на покупки жилья на вторичном рынке, сообщили в Минфине. Согласно новым правилам, ипотеку можно будет оформить в регионах с низким уровнем жилищного строительства, где ведётся строительство не более двух домов. Условия подразумевают ставку до 6% годовых для семей с детьми, где малышам не больше шести лет, и использование данной меры будет возможно только один раз.

«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населённых пунктах, где практически не строится новое жильё. Таким образом, мы продолжаем совершенствовать «Семейную ипотеку», делая эту меру поддержки адресной», — заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

Для приобретения жилья в рамках программы «Семейная ипотека» установлены определённые условия. Во-первых, нельзя будет покупать квартиру в домах, старше 20 лет, или в зданиях, признанных аварийными. Кроме того, запрещается покупка жилья у взаимозависимых лиц. Расширение программы было инициировано по поручению президента РФ Владимира Путина, и новые правила вступят в силу с апреля 2025 года.