Минтруд предложил создать единый подход к определению состава семьи для помощи

Минтруд России предложил создать единый подход к определению состава семьи для предоставления социальной помощи. В частности, предполагается, что в составе семьи будут учитываться дети, учащиеся по адаптивным общеобразовательным программам в специализированных школах-интернатах на полном гособеспечении. Это нововведение расширит возможности получения социальных контрактов, как сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

«Минтруд предложил установить единый подход к определению состава семьи для предоставления мер социальной поддержки. В результате предлагаемых изменений в состав семьи будут включаться дети, обучающиеся по адаптивным общеобразовательным программам в специализированных школах-интернатах на полном государственном обеспечении. Речь идёт о ребятах с нарушениями зрения, слуха, ограниченной подвижностью или другими заболеваниями», — говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что для организации обучения таких детей требуется создание особых условий и привлечение квалифицированных педагогов и дефектологов. Обычно в регионе функционирует лишь одна специализированная школа для данной категории детей, поэтому они учатся по пятидневной программе и возвращаются домой на выходные, праздники и каникулы.

Отмечается, что согласно законодательству, образовательные услуги для детей с инвалидностью предоставляются бесплатно, и все расходы на обучение и проживание в интернатах берёт на себя государство. На текущий момент такие дети не учитываются в составе семьи, что приводит к тому, что расчёт среднедушевого дохода осуществляется без их участия. В результате это может вызвать превышение допустимого уровня дохода при заключении социальных контрактов и получении других форм социальной поддержки.

Таким образом, изменение подхода сделает социальную помощь более доступной для семей с особыми нуждами. Новый критерий начал действовать с 1 января 2025 года для единого пособия, а с 2026 года он будет применяться и для семейной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.

Кроме того, законопроект включает необходимость в рамках цифровизации государственных услуг утвердить унифицированные формы социальных контрактов и программы социальной адаптации на базе Единой цифровой платформы в социальной сфере. Эти формы будут разработаны Минтрудом и утверждены правительством после принятия закона.