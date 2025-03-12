В Госдуме предложили установить надбавку к выплатам для многодетных семей
Депутат Гаврилов предложил усилить поддержку семей, где больше десяти детей
Многодетные семьи, в которых есть больше десяти детей, могут получить надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке. Такие дополнительные льготы предложил установить председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
Поскольку в России таких семей не много, целевая поддержка не оказала бы значительного влияния на бюджет в контексте социальных расходов государства. В то же время, она могла бы существенно улучшить качество жизни этих семей.
«Можно предусмотреть механизм ежегодной индексации или применения коэффициента, привязанного к региональному уровню жизни. Это даст возможность не только поддержать большие многодетные семьи, но и создать в целом более устойчивую систему финансирования семей с детьми», — сообщил Гаврилов РИА «Новости».
Ранее Life.ru рассказал о встречи президента России Владимира Путина с многодетной матерью с Донбасса. Женщина воспитывает трёх детей, одного из которых она усыновила. Мальчик Виталий признался маме, что у него есть две мечты: победа страны в конфликте и встреча с главой государства. Женщина попросила Путина осуществить мечту ребёнка, а Владимир Владимирович отказывать не стал. Он пообещал исполнить мечту ребёнка и пригласил детей присутствовавших на встрече женщин на День Победы.
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