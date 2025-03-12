В Госдуме предложили установить надбавку к выплатам для многодетных семей

Многодетные семьи, в которых есть больше десяти детей, могут получить надбавку к выплатам и субсидирование первоначального взноса по ипотеке. Такие дополнительные льготы предложил установить председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Поскольку в России таких семей не много, целевая поддержка не оказала бы значительного влияния на бюджет в контексте социальных расходов государства. В то же время, она могла бы существенно улучшить качество жизни этих семей.

«Можно предусмотреть механизм ежегодной индексации или применения коэффициента, привязанного к региональному уровню жизни. Это даст возможность не только поддержать большие многодетные семьи, но и создать в целом более устойчивую систему финансирования семей с детьми», — сообщил Гаврилов РИА «Новости».