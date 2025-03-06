Путин пообещал исполнить мечту сына многодетной матери с Донбасса

Президент России Владимир Путин пообещал исполнить мечту ребёнка многодетной матери с Донбасса и встретиться с её сыном. Такое заявление он сделал во время встреч с волонтёрами фонда «Защитники Отечества».

Муж женщины погиб в ходе украинского конфликта в 2015 году. В 2022 скончался её брат, сражавшийся даже со множеством неоперабельных осколочных ранений. Россиянка рассказала, что они с супругом хотели усыновить мальчика-сироту, и она претворила эту идею в жизнь, оставшись вдовой. А ребёнок, который стал ей родным сыном, рассказал о двух своих мечтах: увидеть победу в конфликте и встретиться с президентом России.

Многодетная мать с Донбасса рассказала Владимиру Путину о мечтах своего сына. Видео © Life.ru

«Последним совместным решением нашим с мужем было усыновить ребёнка, от которого отказались родители. Мой муж погиб, но я всё равно оформила опеку над ребёнком и так в моей семье появилось трое детей. Мой младший сын, Виталий <...> поделился со мной, что у него есть две мечты. Первая мечта: чтобы поскорее наступила победа. А вторая мечта — встретиться с президентом. Владимир Владимирович, помогите осуществить мечту моего сына!» — рассказала она.