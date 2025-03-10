Депутат объяснил, кто может взять ипотеку от 7 до 15 млн рублей под 6%

В России многодетные семьи могут взять ипотеку на жильё стоимостью от 7 до 15 млн рублей со ставкой 6%. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. По его словам, в рамках программы «Семейная ипотека» кредит на недвижимость можно оформить сроком на 30 лет. А для первоначального взноса подойдёт материнский капитал.

«Для Москвы максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, первоначальный взнос — 20%, тогда квартира максимально может стоить 15 млн рублей. Для регионов эта сумма будет равна 7,5 млн рублей. Кроме того, материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. В 2025 году его размер на второго и последующих детей составляет 912 тыс. рублей», — отметил собеседник «Газеты.ru».