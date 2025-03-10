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Регион
10 марта, 09:04

Депутат объяснил, кто может взять ипотеку от 7 до 15 млн рублей под 6%

Депутат Никитин: Многодетные семьи могут взять ипотеку от 7 до 15 млн рублей

В России многодетные семьи могут взять ипотеку на жильё стоимостью от 7 до 15 млн рублей со ставкой 6%. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. По его словам, в рамках программы «Семейная ипотека» кредит на недвижимость можно оформить сроком на 30 лет. А для первоначального взноса подойдёт материнский капитал.

«Для Москвы максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, первоначальный взнос — 20%, тогда квартира максимально может стоить 15 млн рублей. Для регионов эта сумма будет равна 7,5 млн рублей. Кроме того, материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. В 2025 году его размер на второго и последующих детей составляет 912 тыс. рублей», — отметил собеседник «Газеты.ru».

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Новостройка или вторичное жильё. Какую квартиру сейчас выгоднее купить

Он подчеркнул, что за 7,1 млн рублей можно купить однокомнатную квартиру в новостройке в отдельных районах Москвы или в ближнем Подмосковье. Также можно рассмотреть двухкомнатную квартиру на вторичном рынке или часть дома в Московской области. Депутат напомнил, что семьи с тремя и более детьми получают государственную выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Ранее риелтор объяснил, почему в России начали снижаться ставки по ипотеке. Он не исключил, что банки ожидают снижения ключевой ставки во втором полугодии. Кстати, в Правительстве России обсуждают расширение программы семейной ипотеки.

Подводные камни при получении ипотеки. На что обращать внимание, чтобы не переплатить по кредиту
Подводные камни при получении ипотеки. На что обращать внимание, чтобы не переплатить по кредиту
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Борис Эльфанд
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