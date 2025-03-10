Депутат объяснил, кто может взять ипотеку от 7 до 15 млн рублей под 6%
Депутат Никитин: Многодетные семьи могут взять ипотеку от 7 до 15 млн рублей
В России многодетные семьи могут взять ипотеку на жильё стоимостью от 7 до 15 млн рублей со ставкой 6%. Об этом рассказал депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. По его словам, в рамках программы «Семейная ипотека» кредит на недвижимость можно оформить сроком на 30 лет. А для первоначального взноса подойдёт материнский капитал.
«Для Москвы максимальная сумма кредита — 12 млн рублей, первоначальный взнос — 20%, тогда квартира максимально может стоить 15 млн рублей. Для регионов эта сумма будет равна 7,5 млн рублей. Кроме того, материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. В 2025 году его размер на второго и последующих детей составляет 912 тыс. рублей», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Он подчеркнул, что за 7,1 млн рублей можно купить однокомнатную квартиру в новостройке в отдельных районах Москвы или в ближнем Подмосковье. Также можно рассмотреть двухкомнатную квартиру на вторичном рынке или часть дома в Московской области. Депутат напомнил, что семьи с тремя и более детьми получают государственную выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Ранее риелтор объяснил, почему в России начали снижаться ставки по ипотеке. Он не исключил, что банки ожидают снижения ключевой ставки во втором полугодии. Кстати, в Правительстве России обсуждают расширение программы семейной ипотеки.