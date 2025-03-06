«Банковский тренд»: Риелтор объяснил, почему в России начали снижаться ставки по ипотеке

Российские банки ожидали, что ещё больше увеличится ключевая ставка, и, как бы опережая события, увеличили ставку по ипотеке более существенно. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» основатель, почётный член российской Гильдии риэлторов Константин Апрелев.

«Банки ожидали, что ещё больше увеличится ключевая ставка, и, как бы опережая события, увеличили ставку по ипотеке более существенно. Но надо понимать, что она всё ещё заградительная. И, скорее всего, её можно использовать только для небольших кредитов на длительный период или для быстрой смены недвижимости, чтобы потом перекредитоваться», — рассказал Апрелев.

Он также объяснил, что это некий тренд среди российских банков. То есть, существует вероятность, что они ожидают снижения ключевой ставки во втором полугодии.