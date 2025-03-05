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5 марта, 16:31

Вице-премьер Новак: Банки России начали снижать ставки по ипотечным программам

Банки России начали уменьшать ставки по ипотечным программам, что не может не радовать граждан. Такое позитивное снижение показателей является положительным знаком, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Соответствующее заявление прозвучало во время встречи президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Новака, в последние дни банки снижают ставки, уменьшая их на 1-1,5 процента. Такие данные были замечены на рынке ипотечного кредитования.

«На рынке ипотечного кредитования в последние дни банки начали снижать ставки, где-то на 1-1,5% в зависимости от размера первоначального взноса. И это уже хороший, позитивный сигнал», — сказал он.

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Ранее бывший глава ЦБ дал прогноз, что в марте ключевая ставка в 21 процент будет сохранена. Ближайшее заседание Банка России пройдёт 21-го числа.

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Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

Наталья Афонина
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