В Правительстве России обсуждают расширение программы семейной ипотеки

В Правительстве России активно обсуждают варианты, с помощью которых можно расширить программу семейной ипотеки. Об этом сообщает РБК.

На совещании у вице-премьера Александра Новака представителям Минфина, Минстроя и оператора льготных госпрограмм «ДОМ.РФ» было поручено до 25 марта представить пути расширение льготной программы на семьи, у которых есть один ребёнок младше 18 лет.

С помощью таких мер планируется сделать более доступным жильё в регионах, где жилищное строительство ограничено.