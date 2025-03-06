В Правительстве России обсуждают расширение программы семейной ипотеки
В Правительстве России активно обсуждают варианты, с помощью которых можно расширить программу семейной ипотеки. Об этом сообщает РБК.
На совещании у вице-премьера Александра Новака представителям Минфина, Минстроя и оператора льготных госпрограмм «ДОМ.РФ» было поручено до 25 марта представить пути расширение льготной программы на семьи, у которых есть один ребёнок младше 18 лет.
С помощью таких мер планируется сделать более доступным жильё в регионах, где жилищное строительство ограничено.
Ранее ипотечный брокер Ракута сообщила, как будет выгоднее всего покупать квартиру в 2025 году. По её словам, в Московской области наблюдается рекордное снижение количества ипотечных сделок — всего 58%. Из-за этого становятся востребованными программы рассрочки.
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