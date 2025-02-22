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22 февраля, 06:45

Экономист объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

Экономист Балынин: Вместо досрочного погашения ипотеки можно открыть вклад

Вместо досрочного погашения ипотеки можно открыть вклад в банке, если процентная ставка хотя бы на 1-3 процента выше, чем у кредита на недвижимость. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он подчеркнул в беседе с «Газетой.ru», что досрочно гасить ипотеку будет невыгодно, если есть возможность получить дополнительные средства за счёт высоко процента по банковским вкладам. По словам эксперта, сегодня при ставке 25% можно заработать на вкладе 400 тысяч рублей.

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«Учитывая, что в настоящее время ставки по вкладам уже начали снижаться, заёмщикам по кредитам со ставкой 19% и ниже есть смысл зафиксировать выгодную процентную ставку по вкладу на максимально возможный период. Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25% на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тыс. рублей», — отметил кандидат экономических наук.

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Ранее риелтор сделал прогноз, как изменится рынок ИЖС в 2025 году. По словам эксперта, строительство частных домов в 2025 году может подорожать до 15%. Кроме того, Life.ru выяснил, как в 2025 году выгоднее покупать квартиру.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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