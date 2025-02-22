Экономист объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

Вместо досрочного погашения ипотеки можно открыть вклад в банке, если процентная ставка хотя бы на 1-3 процента выше, чем у кредита на недвижимость. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Он подчеркнул в беседе с «Газетой.ru», что досрочно гасить ипотеку будет невыгодно, если есть возможность получить дополнительные средства за счёт высоко процента по банковским вкладам. По словам эксперта, сегодня при ставке 25% можно заработать на вкладе 400 тысяч рублей.

«Учитывая, что в настоящее время ставки по вкладам уже начали снижаться, заёмщикам по кредитам со ставкой 19% и ниже есть смысл зафиксировать выгодную процентную ставку по вкладу на максимально возможный период. Сейчас еще есть по-прежнему выгодные предложения депозитов по 25% на пять лет. При такой схеме человек может накопить 400 тыс. рублей», — отметил кандидат экономических наук.