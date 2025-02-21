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21 февраля, 07:07

Как изменится рынок ИЖС в 2025 году: Прогноз от риелтора

Риелтор Сауков: Строительство частных домов в 2025 году может подорожать до 15%

Сегодня на стоимость загородной недвижимости влияет целый ряд факторов, в том числе высокая ставка по ипотеке, которые охладили спрос на рынке ИЖС до 30% относительно прошлогодних показателей. Об этом в интервью РИА «ФедералПресс» рассказал эксперт по частным домам Антон Сауков.

По его словам, снижение активности покупателей существенно не повлияло на цены и уровень предложения земельных участков. Более того, их количество продолжает расти за счёт выхода на рынок тех объектов, которые приобретались в инвестиционных целях. При этом в сегменте строительства сократилось количество подрядчиков, а также подорожали рабочая сила и стройматериалы.

«По нашим оценкам, в 2025 году строительство домов может вырасти в цене в пределах 10-15 %, земельные участки на фоне роста объёма предложения будут демонстрировать более скромную динамику роста — на уровне 5-8 %, схожая ситуация в сегменте дач и уже готовых домов», — сделал прогноз риелтор.

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freepik

Борис Эльфанд
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