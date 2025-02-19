Ипотека или рассрочка: Стало известно, как в 2025 году выгоднее покупать квартиру

С начала 2025 года в Подмосковье доля ипотечных сделок с новостройками достигла рекордно низкого уровня — 58%, что связано с распространением рассрочек. Хотя программы рассрочки в области появились позже, чем в Москве, они оказались успешнее. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, что из-за ужесточения кредитной политики Центробанка и изменений в льготных программах доля рассрочек у некоторых застройщиков выросла на 50% по сравнению с ипотечными продажами. Тем не менее этот способ приобретения недвижимости имеет свои недостатки.

«В среднем обычно 50% приходится на ипотеки, а 40% — это рассрочки. У всего есть свои плюсы и минусы. Минусы, которые больше всего беспокоят ЦБ, — это то, что рассрочки дополнительно не регулируются со стороны государства. Это договор между застройщиком и заёмщиком. Также нагрузка, которая появляется у заёмщика, подписавшего договор рассрочки, не отображается в кредитной истории, это грозит дополнительными рисками, неплатёжеспособностью и банкротством. И, соответственно, этот момент сейчас хотят урегулировать», — рассказал Ракута в беседе c интернет-изданием Regions.ru.

Специалист также подчеркнул, что существует риск банкротства застройщиков, хотя в нынешних условиях это скорее исключение. Поскольку рассрочка не регулируется эскроу-счетами, это создаёт дополнительные риски относительно её надежности и возможности завершения строительства проекта. Ракута отметил, что покупатель недвижимости может неправильно оценить свои долговые обязательства, так как рассрочка предоставляется на срок от двух до пяти лет. В результате изменения жизненных обстоятельств человек может потерять вложенные средства и остаться без жилья. Кроме того, он указал на необходимость первоначального взноса, который должен составлять от 30 до 50% от общей стоимости недвижимости, что является довольно значительной суммой.