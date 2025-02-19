Ипотека или рассрочка: Стало известно, как в 2025 году выгоднее покупать квартиру
Ипотечный брокер Ракута: Рассрочка — самый выгодный способ покупки квартиры
С начала 2025 года в Подмосковье доля ипотечных сделок с новостройками достигла рекордно низкого уровня — 58%, что связано с распространением рассрочек. Хотя программы рассрочки в области появились позже, чем в Москве, они оказались успешнее. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал, что из-за ужесточения кредитной политики Центробанка и изменений в льготных программах доля рассрочек у некоторых застройщиков выросла на 50% по сравнению с ипотечными продажами. Тем не менее этот способ приобретения недвижимости имеет свои недостатки.
«В среднем обычно 50% приходится на ипотеки, а 40% — это рассрочки. У всего есть свои плюсы и минусы. Минусы, которые больше всего беспокоят ЦБ, — это то, что рассрочки дополнительно не регулируются со стороны государства. Это договор между застройщиком и заёмщиком. Также нагрузка, которая появляется у заёмщика, подписавшего договор рассрочки, не отображается в кредитной истории, это грозит дополнительными рисками, неплатёжеспособностью и банкротством. И, соответственно, этот момент сейчас хотят урегулировать», — рассказал Ракута в беседе c интернет-изданием Regions.ru.
Специалист также подчеркнул, что существует риск банкротства застройщиков, хотя в нынешних условиях это скорее исключение. Поскольку рассрочка не регулируется эскроу-счетами, это создаёт дополнительные риски относительно её надежности и возможности завершения строительства проекта. Ракута отметил, что покупатель недвижимости может неправильно оценить свои долговые обязательства, так как рассрочка предоставляется на срок от двух до пяти лет. В результате изменения жизненных обстоятельств человек может потерять вложенные средства и остаться без жилья. Кроме того, он указал на необходимость первоначального взноса, который должен составлять от 30 до 50% от общей стоимости недвижимости, что является довольно значительной суммой.
Иногда получается так, что жильё выгоднее снимать, нежели купить. Ранее Life.ru рассказывал, когда экономичнее будет взять съёмную квартиру вместо приобретения собственной. Эксперты отмечают, что при аренде не нужно собирать стартовый капитал для первого взноса банку по ипотеке, а договор найма оформляется в простой письменной форме.
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