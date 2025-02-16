Соседи, ремонт и ЖКХ: Как выбить скидку при покупке квартиры

Собственная недвижимость — очень дорогое удовольствие, поэтому даже небольшая скидка при покупке квартиры поможет сэкономить сотни тысяч рублей. Однако для её получения важно не просто уметь торговаться, но и знать определённые правила, которые помогут сбить цену. В частности, на руку вам сыграют высокие тарифы ЖКХ, рассказал профильный эксперт Виктор Зубик.

«Бывают случаи, когда за содержание однокомнатной квартиры без учёта коммунальных платежей приходится платить десятки тысяч рублей в месяц. Если такие затраты кажутся завышенными, это повод настаивать на снижении стоимости жилья», — отметил он в интервью «Газете.ru».

Если в квартире выполнена отделка, то можно пригласить технического специалиста для поиска дефектов ремонта. Или запросить план БТИ и проверить, нет ли незаконной перепланировки. Неотремонтированный подъезд — ещё один повод просить скидку. К слову, имеет смысл пройтись по подъезду и пообщаться с соседями. Все их жалобы в дальнейшем помогут сбить цену.

Впрочем, внимательно ознакомиться с жалобами жильцов можно и на форумах или агрегаторах, где люди с удовольствием оставляют комментарии. Кроме того, следует изучить планы по будущему строительству вокруг. Работы под окнами, шум от дороги, плохой вид — всё это повод требовать скидку. Анализ рынка и сравнение цен, сезонность и юридические особенности жилья тоже помогут сэкономить.