Россияне рискуют лишиться жилья из-за долга по ЖКУ всего после месяца просрочки

С 2025 года ужесточились мере в отношении россиян, накопивших долги за коммунальные услуги. Теперь им грозит ответственность вплоть до лишения жилья, предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, управляющей компании нужен всего месяц просрочки, чтобы подать в суд на должника. Далее приставы могут наложить арест на счета или запрет на регистрационные действия гражданина.

«Помимо финансовых санкций, задолженность грозит ограничением в получении коммунальных услуг. В соответствии с действующими нормами, если владелец жилья не оплачивает счета более двух месяцев, управляющая компания имеет право прекратить подачу воды и электроэнергии», — отметил собеседник «Газеты.ru».

По его словам, далее должник рискует потерять недвижимость. Суд может принять решение о продаже жилья с торгов, если долг перевалит за 200-300 тысяч рублей. К слову, при долевой собственности владельцы будут нести солидарную ответственность за неоплату услуг ЖКХ. Однако единственную неипотечную квартиру забрать нельзя.