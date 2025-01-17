Минстрой: Арендаторам разрешат самостоятельно платить за ЖКХ

С января 2025 года владельцы квартир получили возможность предоставлять гостевой доступ доверенным лицам к своему мобильному приложению «Госуслуги. Дом». Ранее подключаться и пользоваться всем функционалом могли только сами собственники жилплощади. Об этом сообщили на сайте Министерства строительства России.

Доверенными лицами могут стать арендаторы жилья или родственники, которые приехали погостить. Для получения доступа к новой функции необходим только номер телефона, привязанный к «Госулугам», и установленное на телефоне приложение. После подтверждения гостевого доступа новый пользователь получит соответствующее уведомление и увидит в приложении новый объект с обозначением «Гостевой доступ».

«Теперь наниматели жилых помещений и люди, временно проживающие у родственников, могут сами управлять жильем в «Госуслуги. Дом», не привлекая собственника к этому процессу. С появлением новых функций стало проще оказывать помощь с оплатой счетов и передачей показаний внутридомовых приборов учета представителям старшего поколения», — прокомментировал обновление замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Гостевой доступ предоставляет возможность передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, писать обращения в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, в Госжилинспекцию и службу поддержки приложения, заказывать поверку счетчиков и смотреть отчеты о капитальном ремонте. Таким образом собственники жилья будут избавлены от части забот относительно их недвижимости.