В 2025 году жильцов ждут новшества в сфере ЖКХ. Как изменятся тарифы и правила предоставления услуг В 2025 году вступят в силу изменения к законам, которые касаются содержания общедомового имущества и оплаты услуг ЖКХ. Что нового ждёт жильцов? 4 января, 21:20 В 2025 году появятся новшества в сфере ЖКХ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sandu Herta

В 2025 году вступят в силу изменения к законам, которые касаются содержания общедомового имущества и оплаты услуг ЖКХ. Что нового ждёт жильцов?

Индексация тарифов на коммунальные услуги пройдёт с 1 июля 2025 года. Планируется повышение тарифов на коммунальные услуги в среднем на 11,9% по стране. Это затронет оплату за газ, электроэнергию, воду и отопление. Например, тарифы на газ увеличатся на 10,3%, а на электроэнергию — на 12,6%. В некоторых регионах рост будет более значительным. Например, в Пермском крае — на 21,1%, в Архангельской области — на 20%, в Кемеровской области — на 19,8%. Такие цифры привёл основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

С 1 марта 2025 года вступят в силу поправки, касающиеся организации и проведения собраний собственников помещений в МКД.

— Уточняется способ информирования собственников помещений многоквартирного дома о проведении общего собрания. Ранее у инициатора собрания была альтернатива: вариант № 1 — размещение сообщения на портале ГИС ЖКХ или региональном аналоге либо вариант № 2 — вручение под роспись или направление заказным письмом каждому собственнику. Либо размещение в общедоступном месте МКД, определённом общим собранием ранее. В 2025 году необходимо совершить действия обоих вариантов. Также вместо размещения в конкретном помещении можно будет разместить сообщение во всех подъездах МКД, — отметил ведущий юрист «Европейской юридической службы» Евгений Корнеев.

Он отметил, что информация о вышеуказанном сообщении будет отображаться на Госуслугах. Ранее инициативная группа МКД, обладающая не менее чем 10% от числа голосов МКД, могла обратиться в управляющую организацию с просьбой провести общее собрание. Теперь сделать это можно будет в том числе через портал ГИС ЖКХ. Информация о размещённых протоколах собраний в ГИС ЖКХ будет направляться на Госуслуги.

— При неисправности общедомового счётчика тепла плата будет начисляться исходя из среднемесячных значений за последние 12 месяцев, — добавил Евгений Корнеев.

С 1 марта 2025 года, отметил Виктор Зубик, вступают в силу изменения, уточняющие порядок расчёта платы за коммунальные услуги. В частности, будет скорректирован расчёт количества коммунального ресурса по среднемесячному объёму потребления, а также уточнён расчёт количества месяцев для определения этого объёма.

Авторы Нина Важдаева