В Госдуме оценили идею о конфискации квартир-свалок

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала идею коллеги увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах до 500 тыс. рублей, а в самых запущенных случаях изымать жильё. По её словам, осуществить это будет сложно, поскольку, чтобы зафиксировать нарушение, надо войти в помещение.

«В помещение у нас можно войти только с согласия собственника или по решению суда, и кто это будет делать? Сейчас дождаться решения суда даже по более срочным вопросам (проблематично). Например, перепланировка. Соседи чувствуют, что сносят несущие стены, собственник или те, кого он нанял, просто не пускают проверяющих. Они обращаются в суд, и проходит полгода в лучшем случае», — заявила депутат в эфире радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что неохотно подобными вопросами занимаются и надзорные органы. Ещё одна проблема обязать собственников привести квартиру в порядок и возместить убытки. Это также будет очень сложно сделать.

«Люди, которые вот так вот себя ведут, скорее всего, они просто маргиналы. Даже вот эту стоимость уборки с них взыскать невозможно, поэтому… я, наверное, не очень бы поддержала инициативу коллег», — отметила Разворотнева.

Тем временем юрист Елена Рудакова в беседе с интернет-изданием Regions.ru напомнила, что обязанность поддерживать чистоту и не мешать соседям содержится в Жилищном кодексе РФ. Обратиться с жалобой можно в Роспотребнадзор, Росприроднадзор, в Жилищную инспекцию или Россельхознадзор. На данный момент штраф за антисанитарию в квартирах для обычных граждан составляет от 100 до 500 рублей.