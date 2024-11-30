В России могут начать изымать у собственников захламлённые квартиры

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил увеличить штрафы за антисанитарные условия в квартирах и вернуться к норме о принудительном изъятии жилья в случае, если штрафы не дают результатов, сообщает РИА «Новости».

По словам Колунова, в некоторых случаях собственники превращают свои квартиры в свалки. Он предложил два решения проблемы: первое — кратно увеличить штрафы и расширить перечень антисанитарных условий, чтобы собственники начали уважать интересы соседей, и второе — вернуть норму о принудительном изъятии жилья, если нарушения становятся угрозой для окружающих.

Парламентарий отметил, что запахи из таких квартир часто распространяются за пределы частной собственности, выходят на лестничные клетки и попадают в соседние жилые помещения. Это заставляет жильцов обращаться в различные инстанции, включая МВД, Роспотребнадзор и социальные службы. Однако, по его словам, добиться реального эффекта от этих обращений крайне сложно.

Колунов указал, что устные беседы с нарушителями не дают результатов, а административные меры, такие как штрафы по статье КоАП 6.4 (500-1000 рублей), практически не применяются. Он добавил, что соседи вынуждены жить в таких условиях годами, а контролирующие органы часто не могут попасть в частную собственность, так как им просто не открывают двери.