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29 ноября, 06:26

В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в России в декабре

Володин: В декабре в силу вступит закон о правилах приёма экзаменов у мигрантов

В декабре вступят в силу законы, которые, в том числе, коснутся правил проведения экзамена на знание русского языка для мигрантов. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

«Законы, вступающие в силу в декабре. Посредникам запретят участвовать в приёме экзаменов у мигрантов. Сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения», — написал Володин.

Также председатель Госдумы напомним, что буквально недавно, 23 ноября, был принят закон о повышении штрафов за изготовление или оборот поддельных документов для осуществления незаконной миграции. Он отметил, что в РФ должны приезжать только люди, которые уважают и чтят традиции страны, а также знают её государственный язык.

Кроме того, в декабре вступят в силу законы, касающиеся защиты детей и семьи. Так, граждане зарубежных стран, где разрешена смена пола, не смогут усыновить детей из России. Также среди нововведений — ужесточение контроля за распространением пропаганды чайлдфри. Намечаются изменения и в военной сфере — с 1 декабря участников СВО освободят от выплат по исполнительскому сбору.

Операторов связи, предоставляющим доступ в интернет, с 1 декабря обяжут соблюдать схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. В случае несоблюдения нарушителям будут аннулировать лицензии.

С 1 декабря изменится порядок получения и размеры социальных выплат. Кому положены прибавки
С 1 декабря изменится порядок получения и размеры социальных выплат. Кому положены прибавки

А ранее Life.ru писал, что с 1 декабря в России будет запущен эксперимент по сбору биометрии у иностранцев. Он будет состоять из двух этапов. Первый этап продлится с 1 декабря по 30 июня. Эксперимент пройдёт в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском. Второй этап эксперимента состоится с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года. Иностранцам, планирующим въезд в Россию без визы, придётся зарегистрироваться в специальной единой системе.

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Life.ru

Мария Любицкая
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