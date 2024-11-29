В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в России в декабре
Володин: В декабре в силу вступит закон о правилах приёма экзаменов у мигрантов
В декабре вступят в силу законы, которые, в том числе, коснутся правил проведения экзамена на знание русского языка для мигрантов. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.
«Законы, вступающие в силу в декабре. Посредникам запретят участвовать в приёме экзаменов у мигрантов. Сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения», — написал Володин.
Также председатель Госдумы напомним, что буквально недавно, 23 ноября, был принят закон о повышении штрафов за изготовление или оборот поддельных документов для осуществления незаконной миграции. Он отметил, что в РФ должны приезжать только люди, которые уважают и чтят традиции страны, а также знают её государственный язык.
Кроме того, в декабре вступят в силу законы, касающиеся защиты детей и семьи. Так, граждане зарубежных стран, где разрешена смена пола, не смогут усыновить детей из России. Также среди нововведений — ужесточение контроля за распространением пропаганды чайлдфри. Намечаются изменения и в военной сфере — с 1 декабря участников СВО освободят от выплат по исполнительскому сбору.
Операторов связи, предоставляющим доступ в интернет, с 1 декабря обяжут соблюдать схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. В случае несоблюдения нарушителям будут аннулировать лицензии.
А ранее Life.ru писал, что с 1 декабря в России будет запущен эксперимент по сбору биометрии у иностранцев. Он будет состоять из двух этапов. Первый этап продлится с 1 декабря по 30 июня. Эксперимент пройдёт в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском. Второй этап эксперимента состоится с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года. Иностранцам, планирующим въезд в Россию без визы, придётся зарегистрироваться в специальной единой системе.
Life.ru