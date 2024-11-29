В Госдуме рассказали, какие законы вступят в силу в России в декабре

В декабре вступят в силу законы, которые, в том числе, коснутся правил проведения экзамена на знание русского языка для мигрантов. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

«Законы, вступающие в силу в декабре. Посредникам запретят участвовать в приёме экзаменов у мигрантов. Сертификаты о владении русским языком иностранным гражданам смогут выдавать только государственные учреждения», — написал Володин.

Также председатель Госдумы напомним, что буквально недавно, 23 ноября, был принят закон о повышении штрафов за изготовление или оборот поддельных документов для осуществления незаконной миграции. Он отметил, что в РФ должны приезжать только люди, которые уважают и чтят традиции страны, а также знают её государственный язык.

Кроме того, в декабре вступят в силу законы, касающиеся защиты детей и семьи. Так, граждане зарубежных стран, где разрешена смена пола, не смогут усыновить детей из России. Также среди нововведений — ужесточение контроля за распространением пропаганды чайлдфри. Намечаются изменения и в военной сфере — с 1 декабря участников СВО освободят от выплат по исполнительскому сбору.

Операторов связи, предоставляющим доступ в интернет, с 1 декабря обяжут соблюдать схемы пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. В случае несоблюдения нарушителям будут аннулировать лицензии.