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28 ноября, 18:45

С 1 декабря в России начнётся эксперимент по сбору биометрии у иностранцев

Правительство России одобрило эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев и лиц без гражданства, желающих пересечь границу России, который начнется 1 декабря и будет состоять из двух этапов. Об этом сообщает МИД России.

Первый этап продлится с 1 декабря по 30 июня. Эксперимент пройдёт в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

«Будет осуществляться сбор биометрических персональных данных иностранных граждан (фотографического изображения лица и папиллярных узоров пальцев рук человека)», — рассказали в ведомстве.

Второй этап эксперимента состоится с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года. Иностранцам, планирующим въезд в Россию без визы, придётся зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации, а также подать заявление для въезда и пребывания в стране через мобильное приложение «Единый портал государственных и муниципальных услуг». В министерстве уточнили, что эксперимент не коснётся граждан Белоруссии, детей младше шести лет, дипломатов, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений других стран в РФ, работников различных международных организаций, аккредитованных в России, а также членов их семей.

О разработке эксперимента стало известно ещё в конце августа. Уточняется, что схожие условия действуют для получения шенгенских виз. Дополнительные сведения о въезжающих помогают странам повысить уровень безопасности. Ранее Life.ru сообщал, что в России необходимо создать координационный центр, который занимался бы вопросами миграционной политики. На данный момент каждое ведомство обладает информацией лишь фрагментарно.

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Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Полина Никифорова
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