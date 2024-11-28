С 1 декабря в России начнётся эксперимент по сбору биометрии у иностранцев

Правительство России одобрило эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев и лиц без гражданства, желающих пересечь границу России, который начнется 1 декабря и будет состоять из двух этапов. Об этом сообщает МИД России.

Первый этап продлится с 1 декабря по 30 июня. Эксперимент пройдёт в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.

«Будет осуществляться сбор биометрических персональных данных иностранных граждан (фотографического изображения лица и папиллярных узоров пальцев рук человека)», — рассказали в ведомстве.

Второй этап эксперимента состоится с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года. Иностранцам, планирующим въезд в Россию без визы, придётся зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации, а также подать заявление для въезда и пребывания в стране через мобильное приложение «Единый портал государственных и муниципальных услуг». В министерстве уточнили, что эксперимент не коснётся граждан Белоруссии, детей младше шести лет, дипломатов, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений других стран в РФ, работников различных международных организаций, аккредитованных в России, а также членов их семей.