Банк России может ввести отдельные комиссии для оплаты покупок лицом

Банк России рассматривает возможность изменения комиссий для магазинов, которые принимают платежи по биометрии в рамках Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщила журналистам РБК первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Она пояснила, что биоэквайринг является сравнительно новым инструментом для рынка, и возможно, имеет смысл пересмотреть тарифную политику для него. Комиссии, которые платят магазины за прием платежей, варьируются в зависимости от того, используются ли карты или оплата через QR-код с помощью Системы быстрых платежей. В ближайшем будущем к этим методам добавится и оплата по биометрии. Технологию уже внедрили некоторые банки, а Национальная система платежных карт и оператор карт «Мир», также планируют взять её на вооружение.

Издание подчеркивает, что размер комиссии будет существенно влиять на привлекательность подключения биометрической оплаты для бизнеса, в частности, на необходимость приобретения оборудования, поддерживающего эту технологию. В настоящее время прием платежей через QR-коды обходится предпринимателям дешевле, чем через карты.