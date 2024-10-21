Банк России может ввести отдельные комиссии для оплаты покупок лицом
Скоробогатова из ЦБ проанонсировала изменение комиссий за платежи по биометрии
Банк России рассматривает возможность изменения комиссий для магазинов, которые принимают платежи по биометрии в рамках Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщила журналистам РБК первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.
Она пояснила, что биоэквайринг является сравнительно новым инструментом для рынка, и возможно, имеет смысл пересмотреть тарифную политику для него. Комиссии, которые платят магазины за прием платежей, варьируются в зависимости от того, используются ли карты или оплата через QR-код с помощью Системы быстрых платежей. В ближайшем будущем к этим методам добавится и оплата по биометрии. Технологию уже внедрили некоторые банки, а Национальная система платежных карт и оператор карт «Мир», также планируют взять её на вооружение.
Издание подчеркивает, что размер комиссии будет существенно влиять на привлекательность подключения биометрической оплаты для бизнеса, в частности, на необходимость приобретения оборудования, поддерживающего эту технологию. В настоящее время прием платежей через QR-коды обходится предпринимателям дешевле, чем через карты.
. А ранее россиянам назвали пять способов сохранить жильё, если нет возможности платить по ипотеке. Эксперты отмечают, что в таком случае можно обратиться в банк за реструктуризацией.
Life.ru