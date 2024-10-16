Набиуллина объяснила, что такое универсальный QR-код и для чего он нужен

Дискуссия по универсальному QR-коду для платежей не должна представляться, как «битва» регулятора и банков за контроль над рынком. Он, напротив, является структурным стандартом. С таким мнением выступила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Наша цель — не подменять частных игроков, а создать равные условия для всех. Вы знаете, что мы сейчас спорим по поводу универсального QR-кода. Нельзя представлять универсальный QR-код, как битву регулятора и консорциума банков за контроль над рынками», — сказала она на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Данную тему глава Центробанка поднимает для обсуждения не впервые. Глава ЦБ считает нужным закрепить за магазинами обязанность использовать для оплаты на кассах один универсальный платёжный QR-код. Законопроект уже подготовлен и ожидает рассмотрения.