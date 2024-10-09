В России появится универсальный QR-код: как будут оплачиваться покупки Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила ввести универсальный QR-код. Что ждёт покупателей в магазинах и как можно будет провести оплату на кассе? 9 октября, 10:05 Расплачиваться в магазинах можно будет с помощью универсального QR-кода. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A

Зачем нужен универсальный QR-код

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России. Она предложила закрепить в законе положение об оплате покупок с помощью универсального QR-кода. Это норма, по которой на кассе будет только один универсальный QR, который должен работать на равноудалённой инфраструктуре. Предполагается, что универсальный QR-код станет национальным стандартом. В ЦБ приводят аналогию со стандартами платёжной системы Банка России, СПФС и стандартами по картам.

Только за прошлый год жители России оплатили 1,6 млрд покупок по QR-коду. Такова статистика Центробанка.

— В целом люди стали чаще оплачивать покупки с помощью QR-кодов. Например, за 2023 год число таких платежей увеличилось в четыре с половиной раза. Выросло и количество магазинов, кафе и других точек продаж, которые подключили оплату по QR-коду. Их стало больше почти в три раза. Теперь воспользоваться этим способом оплаты можно уже в 1,5 миллиона мест, — пояснили Лайфу в Центробанке.

В ЦБ обратили внимание на то, что такой быстрый рост платежей по QR-коду связан в частности с тем, что у СБП появилась собственная программа лояльности. Соответственно, люди могут вернуть часть денег за покупки. Раньше было достаточно сложно убедить владельцев карт с кешбэком рассчитываться с помощью QR-кода. Дело в том, что при оплате через СБП они не получают бонусы от банка. Теперь же покупатель может сам выбрать, какой способ платежа ему лучше подходит.

В чём плюсы и минусы универсального QR-кода

У инициативы Центробанка есть целый ряд плюсов. Так, это предложение — попытка упростить и унифицировать платёжную инфраструктуру страны. В то же время у экономистов есть и опасения. В частности, централизованный универсальный платёжный стандарт ограничивает конкуренцию в финансовой сфере, сокращается разнообразие QR-кодов и платёжных систем.

Введение универсального платёжного кода силами Центробанка говорит, с одной стороны, о продвинутости и техническом оснащении финрегулятора в области высоких технологий (хотя вопрос, выдержит ли государственная инфраструктура такие нагрузки, остаётся), а с другой — о попытке монополизировать рынок банковских услуг в сфере оплаты с помощью СБП. Так прокомментировал инициативу руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Для малого бизнеса введение универсального кода чревато расходами. Нужно перепрошить имеющиеся терминалы или заказать новые, оплатить услуги специалистов, которые настроят изменения. Отчасти эти переменные издержки могут быть переложены на покупателей в виде более высокой наценки на товары, — отметил Артём Деев.

Впрочем, в конечном счёте рядовым клиентам, которые пользуются телефоном для оплаты покупок в магазине, всё равно, сгенерирован QR-код банком или это разработка Центробанка.

Для клиента важно, чтобы деньги быстро списались, платёж не завис, не было ошибки и он мог быстро уйти из магазина или завершить покупку в Интернете. Таким образом, принципиальных изменений для самих покупателей не ожидается.

Что касается сроков внедрения универсального QR-кода, то они пока не определены. Инициатива находится на стадии обсуждения.

Авторы Нина Важдаева