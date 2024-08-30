В России хотят начать эксперимент по сдаче иностранцами биометрии на границе

Минцифры России предложило провести эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами для получения возможности пересекать российскую границу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

«Такие условия уже много лет действуют, например, для получения шенгенских виз. Дополнительные сведения о въезжающих помогают странам повысить уровень безопасности», — отметили в ведомстве.

Согласно документу, эксперимент проведут в два этапа. Сначала предлагается, чтобы иностранцы сдавали биометрию в нескольких пунктах пропуска на границе. На втором этапе граждане для безвизового въезда в страну смогут заранее сдавать биометрию в специальном приложении и подавать заявление со своими данными и сведениями о целях визита в РФ.

Для посещения России в визовом режиме иностранцы должны будут подать документы, в том числе анкету с фотографией. При этом оформлять визу они будут в прежнем порядке. Нововведения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ, их родственников, а также работников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России.

«Если эксперимент будет признан успешным, такие правила будут действовать на постоянной основе», — уточнили в Минцифры.