Мерзкая живность и смрад: "Сибирский Плюшкин" превратил квартиру в свалку и на 10 лет погрузил соседей в ад

Житель Новосибирска десять лет скапливал в квартире мусор, чтобы в помещении было теплее. Его соседи страдали от запаха и тараканов, но мужчина наотрез отказывался расставаться с дорогим ему хламом. Об этом рассказал Mash Siberia, опубликовав кадры "мусорного полигона на диване".

Квартира в Новосибирске, жилец которой копил мусор в течение 10 лет. Видео © T.me / Mash Siberia

Юрий проживает в муниципальной квартире на улице Объединения вот уже более 30 лет. И, как рассказывают его соседи, тащит в неё всё, что может. Последствия не хочется даже представлять — мириады тараканов и неописуемый смрад. Как будто этого мало, новосибирский скопидом ещё и сушил дома мясо, развешивая его по квартире. От этой привычки его удалось отучить после беседы с полицейскими, а вот мусор никуда не делся.

При этом мужчина уверяет, что не страдает никакими ментальными расстройствами, просто мусором очень удобно утеплять своё жилье. В 2019 году ему отключили свет, воду и канализацию из-за задолженностей. В феврале нынешнего года его выписали из квартиры и предоставили комнату в другом доме. Он в свою очередь не стал подписывать никаких документов и договоров, из-за чего сотрудники администрации не имеют права расчистить мусорную свалку в квартире. Сейчас жильё опечатано, но Юрий не сдался — он устроился в подъезде, спит на подушке из поролона и вкушает йогурт, слушая классическую музыку.