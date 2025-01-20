Вплоть до выселения: Россиян предупредили об ответственности за неуплату ЖКУ

За неуплату коммунальных услуг россиянам грозит ответственность вплоть до выселения из квартиры, предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Однако это крайняя мера, до которой должнику могут начислить пени, ограничить или вовсе отключить услуги, а также запретить собственнику недвижимости выезд за границу

Так, пени начисляются с 31-го дня просрочки. Размер составляет 1/300 ключевой ставки за каждый день неоплаты. С 91-го дня он увеличивается до 1/130 ставки. Ограничить или отключить коммунальную услугу управляющая компания может в том случае, если задолженность за одну из услуг превышает двухмесячную плату.

«Потребителю направляют предупреждение с указанием срока оплаты, обычно не менее 20 дней. Если она не была произведена, услуга ограничивается. Например, уменьшается напор воды. Если долг не погасили в течение 10 дней после ограничений, услуга приостанавливается. Исключение составляют отопление и холодное водоснабжение», — отметил собеседник «Москвы 24».

Он подчеркнул, что восстановить услугу можно только после полного погашения долга и оплаты расходов на введение ограничений. Если же отключить её нельзя, то должнику начислят пени, потом коммунальщики взыщут эту сумму через суд. Если долг превысит 30 тысяч рублей, то приставы могут арестовать счета гражданина и ограничить его выезд за границу.