После праздников суммы в квитанциях на ЖКУ станут меньше. Кому снизят оплату и на сколько В этом году зимние праздники продлятся дольше обычного — целых 11 дней. При этом не все знают, что за время каникул есть возможность хорошо сэкономить на оплате коммунальных услуг. На сколько можно сократить суммы в квитанциях и как это сделать? 28 декабря, 21:20 В январе можно снизить суммы в квитанциях за услуги ЖКХ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Если вы отсутствуете какое-то время в квартире или жилом доме, то за этот период можно сделать перерасчёт и сэкономить на платежах за ЖКУ. Вернуть деньги можно за горячую и холодную воду, электроэнергию, газ, водоотведение, вывоз мусора. Об этом сообщил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

— Чтобы сделать перерасчёт, нужно обратиться в управляющую компанию и предоставить доказательства того, что в указанное время вы не проживали в жилом помещении. Подойдут, например, билеты с датами отъезда и возвращения, бронь гостиницы. Требовать перерасчёта можно только по тем услугам, которые не оплачиваются по индивидуальным приборам учёта. Например, если у вас установлены счётчики на воду, то никакого перерасчёта не будет, потому что вы и так заплатите только за то количество воды, которое фактически потребили. А вот, допустим, за вывоз мусора совершенно реально уменьшить платёж в любом случае, — рассказал Петр Гусятников.

Подать документы на перерасчёт можно в течение 30 дней после возвращения. При этом необходимо оплатить уже выставленные счета за ЖКУ. Если этого не сделать, начнут начисляться пени. В следующем месяце управляющая компания сделает перерасчёт за время вашего отсутствия.

— Стоит обратить внимание, что перерасчёт делается, если вы уезжаете из квартиры более чем на пять дней. Поставить в известность УК можно как после приезда, так и до отъезда. Но лучше всё-таки не сообщать заранее, так как таким образом вы сообщаете о том, что квартира будет пустовать. С точки зрения безопасности — это не лучший вариант. Сообщить в УК рекомендуется всё-таки после возвращения, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Важно также учесть, что документы, на основе которых будет сделан перерасчёт, должны содержать реквизиты выдавшей его организации, печать, подпись выдавшего его ответственного лица, контактный телефон, дату выдачи и регистрационный номер. Организация, производящая перерасчёт, вправе проверить подлинность предоставленных документов.

Авторы Нина Важдаева