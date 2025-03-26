«Безобразие!» Останина возмутилась работой программы «Жильё молодой семье»

Глава Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина планирует обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с проблемами мотивирующих мер демографической политики РФ. Об этом парламент заявила журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Останина отметила, что молодые семьи после получения образования нуждаются в жилье и рабочих местах с хорошей зарплатой. Она уверена, что нынешняя молодёжь не требует специальных пособий и «прочих подачек». Действующие соцпрограммы не работают, так как не наблюдается должной динамики в темпах рождаемости.

Останина про демографические планы. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Есть ФЦП «Жильё молодой семье». Финансируется 4,5 миллиарда рублей. 131 тысяча семей в очереди, 12 тысяч семей в год получают жильё. Как только одному из членов семьи исполнилось 35 лет, из программы они выбывают, так и не получив жильё. Безобразие», — возмущается депутат.

Также глава комитета хочет предложить выплачивать маткапитал в прогрессии на каждого ребёнка и списывать ипотеки с родителей.