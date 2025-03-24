«Задача детей — учиться, а не рожать»: В Госдуме оценили указ о выплатах беременным школьницам

В Госдуме прокомментировали резонансный указ главы Орловской области о выплате беременным школьницам до 100 тысяч рублей. Депутат ГД Нина Останина в разговоре с Life.ru призвала учитывать, что в документе говорится и о мерах поддержки, в том числе и студентов.

«Прежде всего речь идёт о том, чтобы распространить этот указ не только на студентов вузов, но и на студентов среднеспециальных образовательных организаций. Это в первую очередь. Вместе с Минтрудом мы разработали это демографическое меню, где предложили выплачивать в случае рождения ребёнка в студенческой семье от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от финансовых возможностей регионов», — сказала Останина.

В данном случае губернатор ничего нового не сделал, пояснила депутат. Он просто поддержал это демографическое меню в Орловской области и издал соответствующий указ. Парламентарий предположила, что распространение разовой выплаты на несовершеннолетних школьников — это не мотивирующая мера, а вынужденная.

«Поскольку речь идёт об образовательных организациях — высшая школа есть, среднеспециальные образовательные организации есть, — и вдруг несовершеннолетний в школе родил, то, конечно, это исключительный случай. Я не знаю ни одного факта, когда губернатор потребовал бы от несовершеннолетней школьницы сделать аборт или прервать беременность. Никто этого не позволит себе сделать. Одновременно никто и не поощряет рождение детей несовершеннолетними, потому что главная задача детей — это учиться и получать образование», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Также Останина отметила, что губернатор дал право бюджетным организациям, чтобы Счётная палата, что называется, не схватила за руку, выплатить эту меру в случае, если школьница забеременеет и родит ребёнка. Задача воспитания этого ребёнка, конечно, ляжет не на школьницу, а на её родителей, потому что совершенно очевидно, что девочке нужно будет получать образование не только школьное, но и высшее. Образованный родитель даст больше своему ребёнку в части образования и воспитания, чем недоученный родитель, отметила депутат.

«Поэтому главная задача детей всё-таки учиться, а не рожать. Главное, чтобы эта мера не стала мотиватором для школьниц. Но я не думаю, что из-за 100 тысяч рублей все побегут беременеть, чтобы вписаться, что называется, в указ губернатора. Я думаю, что губернатор как раз в качестве оговорки сказал, что если это чрезвычайное событие случится в семье несовершеннолетних, то бюджет вправе выделить 100 тысяч рублей как правовую меру поддержки, которая не будет являться, повторяю, мотиватором», — заключила Останина.